В Днепре развернули самый большой флаг Украины (фоторепортаж)

Стяг полностью соответствует реальному, его пропорции - 2:3. На развертывание флага приехала Надежда Савченко, передает местный сайт 056.ua.

Как рассказала легендарная украинка, этот флаг попал в Книгу рекордов Украины. Он объехал всю страну. Именно его развернули в Мариуполе, когда город освободили от российских оккупантов.

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Впервые самый большой флаг Украины развернули в столице напротив КНУ им. Тараса Шевченко в 2012-м.