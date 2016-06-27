В Днепре развернули самый большой флаг Украины (фоторепортаж)
14:54, 27 июня 2016Общество
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Национальный флаг размерами 40х60 метров развернули на площади Героев Майдана в Днепре.
В Днепре развернули самый большой флаг Украины в мире / 056.ua
Стяг полностью соответствует реальному, его пропорции - 2:3. На развертывание флага приехала Надежда Савченко, передает местный сайт 056.ua.
Как рассказала легендарная украинка, этот флаг попал в Книгу рекордов Украины. Он объехал всю страну. Именно его развернули в Мариуполе, когда город освободили от российских оккупантов.
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Впервые самый большой флаг Украины развернули в столице напротив КНУ им. Тараса Шевченко в 2012-м.
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