Британцы хотят добывать нефть в Украине

Британская компания Regal Petroleum Corporation Ltd. намерена инвестировать в геологическую разведку и освоение нефтяных и газовых месторождений в западном регионе Украины, Донецкой области и на Черноморском шельфе 250 млн. долларов, сообщает сайт Vlasti.net .

В сообщении отмечается, что в частности, компания Regal Petroleum и компания Alberry Limited (Британские Виргинские Острова) и еще одна компания – стратегический инвестор подписали договор о намерениях, согласно которому через год будет создано совместное предприятие. Доли в совместной компании разделятся таким образом: Regal Petroleum – 50%, Alberry – 20%, стратегический инвестор – 30%. Общий объем инвестиций составит 250 млн. долл.

Согласно договору о намерениях, Alberry обязуется вложить 50 млн. долл. из средств, полученных от обратной продажи 15% компании Regal Petroleum; британская компания в свою очередь намерена инвестировать 125 млн. долл., а третий стратегический инвестор (по некоторым сведениям, крупная нефтяная компания) – 75 млн. долл.

Договор о намерениях между тремя компаниями был подписан в начале 2006 года года. Однако судебные разбирательства относительно законности выдачи компании Regal Petroleum лицензий на разработку двух газовых месторождений в Полтавской области привели вначале к задержке в реализации этого проекта а затем – вообще поставили его на грань срыва. Проблемы компании Regal Petroleum в Украине вызвали наибольшее беспокойство у стратегического инвестора, который, согласно договору, обязался инвестировать в проект 75 млн. долл.

Также в сообщении сказано, что судьба дальнейших инвестиций названных компаний в нефтегазовую отрасль Украины зависит от того, как будет разрешен спор между государством и Regal Petroleum в украинских судах.

Как сообщал УНИАН, ранее компания Regal Petroleum неоднократно обращалась к высшему руководству страны с требованием вмешаться в конфликт вокруг аннулирования полученных компанией в 2004 году лицензий на промышленную разработку Мехедовско-Голотовщинского и Свиридовского газоконденсатных месторождений (Полтавская обл.).

Компания Regal Petroleum Corporation Ltd, входящая в состав акционерной компании Regal Petroleum plc., работает в Украине с 1999 года. Компания осуществляла разведку и подготовку к эксплуатации газоконденсатных скважин на Свиридовском и Мехедивско-Голотовщинском газоконденсатных месторождениях. При этом инвестиции Regal Petroleum составили более 130 млн. грн.

В июле 2004 года Regal Petroleum Corporation Ltd получила лицензии на пользование недрами Свиридовского и Мехедивско-Голотовщинского газоконденсатных месторождений. В настоящее время компания осуществляет добычу газа и газоконденсата из четырех скважин, что соответствует лицензионным условиям.

Акционерами Regal Petroleum plc являются такие компании, как Henderson Global Investors, Merrill Lynch Investment Managers, Lansdowne Partners, Morgan Stanley (MM), F&C Asset Management plc, Fidelity.