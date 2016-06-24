ГПУ задержала "беркутовца", подозреваемого в избиении "майдановцев" на крыше колоннады стадиона "Динамо"

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Отмечается, что бывший "беркутовец" подозревается в причинении 21 января 2014 года средней тяжести телесных повреждений двум участникам акций протеста на крыше колоннады стадиона "Динамо", что на перекрестке улицы Грушевского и Парковой дороги в Киеве.

Экс-"беркутовцу" сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

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Суд отказал следователю и прокурору в избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

В ГПУ также сообщили, что в настоящее время экс-"беркутовец" работает в территориальном подразделении полиции.