ГПУ задержала "беркутовца", подозреваемого в избиении "майдановцев" на крыше колоннады стадиона "Динамо"
Следователи Генеральной прокуратуры 23 июня задержали бывшего сотрудника батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области по подозрению в избиении участников акций протеста в Киеве в 2014 году.
Об этом сообщается на сайте ГПУ.
Отмечается, что бывший "беркутовец" подозревается в причинении 21 января 2014 года средней тяжести телесных повреждений двум участникам акций протеста на крыше колоннады стадиона "Динамо", что на перекрестке улицы Грушевского и Парковой дороги в Киеве.
Экс-"беркутовцу" сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.
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Суд отказал следователю и прокурору в избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.
В ГПУ также сообщили, что в настоящее время экс-"беркутовец" работает в территориальном подразделении полиции.