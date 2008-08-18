В Минобороны заявили МЧС, что к лесному пожару отношения не имеют

В Министерстве обороны Украины отвергают обвинение, что лесной пожар в Черниговской области возник вследствие проведения военными стрельб на полигоне.

Об этом УНИАН заявили в управлении пресс-службы Минобороны.

“Стрельбы на полигоне в Козелецком районе Черниговской области были завершены в середине дня 15 августа. После чего военные передали контроль на этой территории представителям Остерского военного лесхоза и сняли окружение. Пожар возник на следующий день 16 августа”, - объяснили в Минобороны.

При этом в военном ведомстве также отметили, что стрельбы трассирующими боеприпасами, которые могли стать причиной возгорания, не проводились.

Как сообщалось, 16 августа на территории Остерского военного лесхоза в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области в хвойном лесу возник пожар. Быстрому распространению огня способствовала сухая жаркая погода и ветер, вследствие чего огонь охватил около 350 гектаров леса.

В соседнем селе Косачевка огонь полностью уничтожил 20 домов (10 из них нежилые), в которых проживали 16 человек.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе Главного управления МЧС в области, "есть предположение относительно обстоятельств возникновения пожара (В Черниговской области). Лес загорелся из-за стрельб, которые проводили военные на полигоне".