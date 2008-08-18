Фонд Бориса Колесникова построит в Харькове библиотеку им. Кушнарева

Благотворительный фонд Бориса Колесникова построит в Харькове новую современную Библиотеку общественно-политической литературы имени Евгения Кушнарева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Б.КОЛЕСНИКОВА, в четверг, 21 августа, в 11.00 в пресс-центре Харьковского городского совета состоится подписание рамочного договора о сотрудничестве между народным депутатом от Партии регионов Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ и мэром Харькова Михаилом ДОБКИНЫМ. Суть договора – строительство новой современной библиотеки. Библиотека общественно-политической литературы имени Е.Кушнарева - это первая масштабная акция Благотворительного фонда Бориса Колесникова, который был создан летом текущего года.

Библиотеку оснастят самыми современными библиотечными технологиями (автоматизация поиска, электронная каталогизация, максимальная оцифровка библиотечных фондов, крупнейшие секторы мультимедиа – видео-, аудио-, фото- материалов различных форматов и пр.).

Библиотека общественно-политической литературы имени Е.Кушнарева будет подарком Б.КОЛЕСНИКОВА Харькову и Украине.

«Харьков в субботу будет отмечать День города. Библиотека – это мой подарок городу, которому принадлежит слава студенческой украинской Мекки, крупнейшего интеллектуального, культурного, исторического и образовательного центра нашей страны. Этот город дал Украине политика с большой буквы – Евгения Петровича Кушнарева. Имя Евгения Кушнарева на фронтоне будущей библиотеки – достойная память его заслуг и стремлений», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как отмечает пресс-служба депутата, строительство библиотеки и ее оснащение будут осуществлены не за счет бюджета, а за счет средств Благотворительного фонда Б.Колесникова. За годы независимости Украины – это беспрецедентный меценатский вклад в развитие информационной, культурной, научной и образовательной инфраструктур страны.

Городской председатель Харькова М.ДОБКИН берет на себя обязательства содействия в поиске и выделении земельного участка в центре города под строительство библиотеки.

После подписания договора состоится брифинг народного депутата Украины Б.КОЛЕСНИКОВА.

Пресс-служба отмечает, что планируемая площадь помещения Библиотеки общественно-политической литературы имени Е.П.Кушнарева - до 7 тыс. кв. м. Пропускная способность - до 2 тыс. человек ежедневно.

В библиотеке будет работать самый крупный в Восточной Европе компьютерный зал – на 350 рабочих мест. Все печатные носители: книги, журналы, газеты, альманахи и пр. будут оцифровываться и станут доступными к пользованию в электронном варианте. В библиотеке также будет функционировать сектор сервиса, в котором можно будет сканировать, копировать, распечатывать, записывать на диски и пр. Сектор мероприятий позволит проводить в библиотеке выставки, пресс-конференции, семинары, презентации, слушания, встречи.

Библиотеку планируется открыть через 30 месяцев.