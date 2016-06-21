Глава НАБУ встретился с фигурантом "газового дела" Онищенко

Народный депутат Александр Онищенко прибыл сегодня в НАБУ. Об этом сообщила представитель НАБУ Дарья Манжура, передает "Украинская правда".

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"Во время встречи господину Онищенко был разъяснен его процессуальный статус. Сообщено о том, что в связи с его статусом народного депутата, пока с него не снимут неприкосновенность, он не может быть подозреваемым. Ему также разъяснили основания, по которым были взяты под стражу "его люди", - отметила Манчжура.

Она добавила, что на рассмотрении Комитета по вопросам регламента ВР представление на предоставление разрешения на задержание и арест Онищенко, к нему есть приложения, так что у Онищенко есть возможность ознакомиться с этими документами и любыми другими материалами, предоставленными по требованию профильного комитета.

Представитель НАБУ добавила, что заявление Онищенко, в котором он просил передать ему некие документы, в НАБУ зарегистрировали.

"Заявление зарегистрировали. Онищенко принял Сытник (Артем Сытник, директор НАБУ – УП). В ближайшее время допрашивать его не планируют", - отметила Манжура, пояснив, что Онищенко уже допрашивали, поэтому потребности такой нет.

Также, по словам Манжуры, Онищенко напомнили, что с 4 декабря 2015 года НАБУ расследует уголовное дело в отношении договоров совместной деятельности с "Укргаздобычей". Давать объяснения детективу Онищенко отказался.

15 июня детективы НАБУ и прокуроры САП в рамках расследования коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием "Укргазвыдобування", провели 37 обысков во Львове, Днепропетровске и Киеве.

В результате были задержаны 10 человек, подозреваемые в причастности к газовой схеме. 16 июня руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал в Верховной Раде согласованное с генеральным прокурором представление о предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата Александра Онищенко как одного из организаторов хищение газа, принадлежащего государству. 17 июня детективы НАБУ и прокуроры САП подали в суд Соломенского района Киева ходатайство об избрании меры пресечения 10-ти подозреваемым, задержанным 15 июня.

Как сообщал УНИАН, 15 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его ведомство инициировало арест и привлечение к ответственности народного депутата Онищенко, подконтрольные структуры которого реализовывали ряд незаконных схем по продаже природного газа, который был добыт в совместной деятельности с госкомпанией "Укргаздобыча".

По данным ГПУ, "в результате противоправных действий Онищенко и подконтрольной ему преступной организации, при реализации заранее разработанного преступного плана, указанными лицами было присвоено средства ПАО "Укргаздобыча" в сумме более 1,6 миллиарда гривен, чем нанесен ущерб государственным интересам на указанную сумму".