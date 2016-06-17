Профильный комитет ВР получил представление на снятие неприкосновенности с Онищенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

Он отметил, что представление поступило еще вчера, однако 5-дневный срок, в который Онищенко должен предоставить объяснения, еще не начался.

“Он начинается с того момента, когда господину Онищенко отправит соответствующее уведомление аппарат Верховной Рады”, - сказал Пинзеник.

Он предположил, что соответствующее уведомление Онищенко было направлено вчера, но официального подтверждения этому он не имеет.

“Я соответствующий запрос на аппарат сделал”, - добавил представитель комитета.

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Напомним, 15 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Онищенко. На следующий день руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий лично принес в парламент представление.

При этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что нардеп 14 июня вылетел в Ниццу для празднования своего дня рождения. В ГПУ отметили, что в случае невозврата Онищенко в Украину к нему будет применен механизм заочного осуждения и экстрадиции.

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Онищенко подозревают в причастности к незаконным схемам по реализации природного газа, добытого в результате совместной деятельности подконтрольных ему структур с госкомпанией "Укргазвыдобування". В деле фигурирует сумма в 3 миллиарда гривень.