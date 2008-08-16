Налоговики накрыли конвертационный центр с оборотом в 120 миллионов

Налоговики Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, через который было незаконно переведено в наличные более 120 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

В состав центра входили трое жителей Днепропетровской области. Для незаконной конвертации денежных средств, полученных преступным путем, на протяжении 2007-2008 годов злоумышленники создали без намерения осуществления уставной деятельности 10 субъектов предпринимательской деятельности. Действуя под прикрытием строительной фирмы, правонарушители, кроме предоставления строительных услуг, занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

По данному факту деятельности преступной группировки возбуждено уголовное дело.