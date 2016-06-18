В Измаиле в больницы уже обратилось 284 лица, в стационаре находится 141 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко во время совещания при участии главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, которое в настоящее время проходит в Измаиле.

Абрамченко поблагодарил за своевременную помощь Одесскую ОГА, медиков, полицию, пограничников за оперативное реагирование на чрезвычайную ситуацию (помощь в закрытии рынков, контроле водоемов и пр.) и жителей Измаила – за понимание.

Во время совещания отметили, что в настоящее время в Измаиле обеспечено 180 коек, в резерве – 100 коек, в том числе – в местном кожно-венерологическом диспансере.

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Оказать помощь готовы при необходимости медицинские учреждения близлежащих районов области – Болградского, Килийского и Ренийского.

Как подчеркнули специалисты, интенсивность поступления заболевших имеет тенденцию к снижению.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что с начала вспышки заболевания кишечной инфекцией (с 16 июня), по состоянию на 18.30, в лечебные учреждения Измаильского района и города обратились 277 человек, среди которых 163 ребенка.

Полиция открыла уголовное производство по факту массового заболевания людей в Измаильском районе.

В городе действует режим чрезвычайно ситуации.