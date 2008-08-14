Задержан мужчина, который перекачал из России 2 тыс. литров дизтоплива

В Луганской области пограничники задержали контрабандиста, который через нелегальный трубопровод перекачал из России две тысячи литров дизельного топлива.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, задержанный – житель одного из приграничных сел Луганской области. Пограничный наряд задержал злоумышленника, когда тот уже собирался отбывать с места перекачивания топлива. В его микроавтобусе «УАЗ» обнаружены две металлические бочки с дизтопливом емкостью по тысячу литров каждая. Влизи автомобиля было найдено средство перекачивания – мотопомпа.

По словам задержанного, он только выполнял заказа знакомого, который позвонил ему накануне и указал место и время перекачивания.

Нелегальный трубопровод ликвидирован, задержанный привлечен к административной ответственности за нарушение пограничного режима. Горючее, транспортное средство и насос конфискованы в интересах государства и оценены в 27 тысяч гривен.

По данным Госпогранслужбы, это уже 16-й подпольный трубопровод, обезвреженный пограничниками с начала года в Луганской области.