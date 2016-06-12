Незаконно осужденный в РФ украинец Чирний доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы

Об этом сообщает фонд «Открытая Россия».

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Зоя Светова выяснила, что Чирния, приговоренного к семи годам колонии строго режима, неделю назад доставили из Магадана, где он отбывал наказание, в Москву.

«Мне сообщили, что он в Москве, и я его искала по разным СИЗО. Оказалось, его отправили в Институт имени Сербского, — сообщила Светова. — Может быть, цель этой "спецоперации" — признать Алексея Чирния невменяемым, помиловать и отправить в Украину на лечение? Иначе зачем везти в Москву?»

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Экспертиза в отношении Чирния проводится уже в третий раз. Психическое расстройство, вероятно, стало следствием пыток, которым он мог подвергаться во время предварительного следствия, считают правозащитники.

В суде по делу другого фигуранта так называемого дела «крымских террористов» Олега Сенцова Чирний выступал в качестве свидетеля, но отказался отвечать на вопросы и лишь подтвердил верность своих оглашенных показаний, которые дал на стадии следствия.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова, активистов Александра Кольченко, Чирния и Геннадия Афанасьева в мае 2014 года задержали в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ. Их обвинили в подготовке терактов.

Афанасьев и Чирний дали показания и, заключив соглашение со следствием, были приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.

Сенцова и Кольченко 25 августа 2015 года российский суд приговорил к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима.