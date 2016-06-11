По делу Сухомлина проводятся обыски в 4-х областях - генпрокурор

В уголовном производстве в отношении экс-заместителя министра экономики, бывшего председателя аукционного комитета по продаже нефти, конденсата и сжиженного газа Александра Сухомлина по организации преступной схемы по хищению сжиженного газа продолжаются обыски на территории четырех областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня на брифинге в Киеве.

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"Сейчас на территории четырех областей продолжаются обыски по месту жительства и предыдущих работ гражданина Сухомлина, его родственников с целью отыскания вещественных доказательств, документов, а также денежных и имущественных активов для наложения на них ареста", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Луценко заявил, что правоохранители задержали одного из организаторов преступной схемы по хищению сжиженного газа, действовавшей во времена правления Януковича, бывшего заместителя министра экономики и экс-главы аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата и сжиженного газа Сухомлина.

Он подозревается в том, что, находясь в 2010-2014 годах в должности председателя аукционного комитета, действуя по предварительному сговору с Януковичем, на то время премьер-министром Николаем Азаровым и бизнесменом Сергеем Курченко, незаконно завладел сжиженным газом госпредприятий на сумму более 2 млрд грн.

Сухомлин взят под стражу с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.