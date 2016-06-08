СБУ опубликовала записи разговоров француза, планировавшего теракты на Евро-2016 (аудио)

Соответствующая запись появилась на YouTube-канале Службы безопасности Украины.

В этом ролике француз "Муто" разговаривает на ломаном английском якобы с гражданином Украины.

Гражданин Франции, обращаясь к украинцу, говорит: "Моя цель - провести некую операцию, которая коснется каждого француза. Мы проведем небольшую местную операцию, поскольку у нас будет маленькая группа. Если ты хочешь, не могу подобрать слово, быть полезным".

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Далее он рассказывает о планировании одновременного подрыва десятков автомобилей во Франции. При этом, по словам француза, лучше "провести две операции сразу".

Кроме того, во время разговора речь идет о большом количестве взрывчатки. "Муто" говорит о 15 целях для подрыва в Париже, в частности, центральной налоговой инспекции и "маленьком мосте".

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины задержала террористическую группировку, которая готовила 15 терактов во Франции во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года.

По данным СБУ, планировались подрыв мечети, синагоги, админзданий во Франции во время Евро-2016. Подозреваемый был недоволен политикой своей страны в отношении миграции, глобализации и мусульманства.