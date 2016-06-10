Французские полицейские приедут в Украину для участия в расследовании по организации терактов на Евро-2016

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Службы безопасности Украины генерал Василий Грицак сегодня, на открытии первой в стране общественной приемной СБУ.

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«В ближайшее время к нам приедут специалисты из Генеральной прокуратуры Франции. К нам поступило ходатайство о предоставлении правовой помощи – они просят ознакомиться с материалами уголовного производства. Они будут принимать участие в процессуально-следственных действиях с арестованным гражданином Франции», - сказал Грицак.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ в декабре 2015 года в поле зрения контрразведчиков попал гражданин Франции, который во время пребывания на востоке Украины пытался установить контакты с украинскими военными под видом волонтерской помощи. Француз негативно высказывался о деятельности своего правительства относительно массовой эмиграции иностранцев во Францию, распространения мусульманства и глобализации мира. Также он сообщил о желании совершить ряд терактов в знак протеста.

В апреле 2016 года террорист снова прибыл в Украину, и под контролем СБУ провел тестирование оружия и взрывчатки, предназначенных для совершения терактов во время проведения во Франции Евро-2016.

В конце мая сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали гражданина Франции в пункте пропуска «Ягодин-авто» при попытке контрабандой перевезти через государственную границу оружие и взрывчатку.