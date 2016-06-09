Пропавший крымский татарин, от поисков которого отказались оккупанты, сорвался со скалы

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев.

«Сейчас сообщили тяжелую новость. Пропавший 4 июня Джохар Мелясанов находится в Ялтинском морге. По предварительной версии, сорвался со скалы. Искренне соболезнование родным и близким», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму пропал еще один крымский татарин

Ранее член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев заявил, что полиция отказалась принимать заявление о пропаже студента 3 курса Крымского федерального университета.

Мелясанов ушел из общежития в Симферополе 4 июня, с тех пор о его местонахождении было неизвестно.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией на полуострове начали задерживать крымских татар, участились обыски в их жилищах, мечетях. Оккупационная власть запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и внесла его в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.