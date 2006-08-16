Янукович и Назарбаев обсудили разработку нефтегазовых месторождений
21:05, 16 августа 2006Общество
764
В частности, участие в ней Украины
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ обсудили сегодня во время встречи в Сочи участие украинских компаний в разработке нефтегазовых месторождений в Казахстане.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер сообщил сегодня журналистам в Симферополе после прилета из Сочи.
«Мы обсудили участие Украины в разработке нефтегазовых месторождений», - сказал украинский премьер.
Он также добавил, что стороны обсуждали и возможность увеличения поставок казахстанского газа в Украину.
Премьер отметил, что сейчас Украина получает около 6 млрд. кубометров казахстанского газа в год.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter