Янукович и Назарбаев обсудили разработку нефтегазовых месторождений

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ обсудили сегодня во время встречи в Сочи участие украинских компаний в разработке нефтегазовых месторождений в Казахстане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер сообщил сегодня журналистам в Симферополе после прилета из Сочи.

«Мы обсудили участие Украины в разработке нефтегазовых месторождений», - сказал украинский премьер.

Он также добавил, что стороны обсуждали и возможность увеличения поставок казахстанского газа в Украину.

Премьер отметил, что сейчас Украина получает около 6 млрд. кубометров казахстанского газа в год.