Названы имена двух украинских моряков, найденных мертвыми на судне в Стамбуле

Это 34-летний Алексей Войтцов и 33-летний Сергей Кравченко, передает ТСН.

Их полуобнаженные тела обнаружили в душе после того, как ребята не вышли на утреннюю смену.

По данным некоторых местных СМИ, в кабинах у моряков валялось много бутылок из-под алкоголя.

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В турецкий порт корабль под флагом Мальты зашел на техническое обслуживание. Обстоятельства смерти украинцев и детали трагедии сейчас расследует турецкая полиция. Тела уже отправили на судмедэкспертизу.

Как сообщал УНИАН, по информации турецких СМИ, двух украинских моряков нашли мертвыми на судне, которое проходило техническое обслуживание на верфи Тузла в Стамбуле.

Украинцев нашли на корабле Amapoa, который ходил под флагом Мальты. Это судно прибыло для ремонтных работ сегодня, 8 июня. Тела 33-летнего и 34-летнего моряков нашли работники верфи и сообщили об этом в полицию.