Возглавит ли донецкий представитель НАК ”Энергетическая компания Украины”

Кабинет Министров Украины своим постановлением назначил президентом Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины” Игоря ГЛУЩЕНКО, освободив от этой должности Петра ОМЕЛЯНОВСКОГО. Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, в ближайшее время состоится официальное представление нового руководителя НАК "ЭКУ" аппарату компании.

И.ГЛУЩЕНКО до этого назначения занимал должность генерального директора ООО "Востокэнерго" (г. Донецк), которое входит в состав "Донбасской топливно-энергетической компании" ("ДТЭК"), а до этого – заместителя председателя правления ОАО "Донбассэнерго".

В свою очередь, в НАК "ЭКУ" и ООО "Востокэнерго" корреспонденту УНИАН официально не подтвердили и не опровергли информацию о назначении И.ГЛУЩЕНКО президентом НАК "ЭКУ".