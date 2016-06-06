В Украине появится военная полиция

Об этом говорится в тексте Стратегического оборонного бюллетеня, опубликованном на сайте главы государства.

В документе сказано, что военную службу правопорядка в Вооруженных Силах Украины планируется реформировать в Военную полицию.

Читайте такжеСтратегический оборонный бюллетень Украины получил положительные отзывы партнеров по НАТО - Порошенко

Указанное реформирование должно на законодательном уровне иметь определенную общую структуру и его основные функции с предоставлением права осуществлять досудебное расследование преступлений, совершенных военнослужащими ВСУ против установленного порядка несения военной службы, и права ведения оперативно-розыскной деятельности. Также сказано, что по итогам реформы, способности военной полиции должны быть наращены, а ее организационная структура оптимизирована в соответствии с новой структуры ВСУ.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 июня, Порошенко подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года "О Стратегическом оборонном бюллетене Украины".