Бензин в Луганской области продолжает дорожать

Цены на бензин в Луганской области продолжают повышаться ежедневно на 1-3 коп.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника Государственной инспекции по контролю за ценами в Луганской области Татьяна БОДРУХИНА.

По ее словам, сегодня по области цена на дизельное горючее и бензин марки А-80 колеблется в пределах от 3,90 грн. до 4,20 грн., бензин марки А-92 – от 4,05 грн. до 4,40 грн., а бензин марки А-95 - от 4,40 грн. до 4,65 грн.

Она также отметила, что мелкие АЗС сейчас работают в зоне риска и не выдерживают конкуренции. Так, она сообщила, что в Северодонецке и Антраците ООО «Пласт-Плюс» и ООО «Агрос» в августе уже не работают с бензином марки А-80 и дизельным топливом.