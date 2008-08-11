В Украине будет жарко: до +37°

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге до 22°; днем 27-32°, в восточных областях и в южной части местами 35°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 17-22°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 13-14 августа сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 14-19°, на юге до 22°, днем 29-34°, в южной части, центральных и восточных областях местами 35-37°; только в западных областях утром и днем 14 августа местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, жара спадет до 22-27°; в Карпатах температура ночью 10-15°, днем 20-25°. Ветер в Украине переменных направлений, 3-8 м/с.

15-16 августа - в западных областях грозовые дожди. Температура ночью 13-18°, днем 22-28°. На остальной территории без осадков, только днем 16 августа в большинстве северных областей и в Винницкой области кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, на юге до 22°, днем 29-34°, в южной и восточной части 32-37° (16 августа в Житомирской, Винницкой и Киевской областях 25-30°).

В Киеве во вторник осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 30°. По области - переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.

13-14 августа - сухая жаркая погода с температурой ночью 14-19°, днем 29-34°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

15-16 августа сохранится жаркая погода с температурой ночью 14-19°, днем 15 августа 30-34°, 16 августа 25-30°. Без осадков, только во второй половине дня 16 августа кратковременный дождь, гроза.