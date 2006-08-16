Черновецкий получил информацию об украденных миллиардах

Киевский городской председатель и глава Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает неэффективным использование средств от сдачи в аренду 3 тыс. объектов, принадлежащих КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение мэр высказал сегодня на пресс-конференции в КГГА.

“Я получил информацию о миллиардных суммах, которые могли быть украдены или неэффективно использованы. В первую очередь речь идет о тех 3 тысячах объектах, которые Киевская администрация сдает в аренду - там везде воровство”, - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.