Трагедия на свалке под Львовом: спасатели снова приостановили поисковые работы
4 июня поисковые работы и инженерные работы по укреплению дамбы на свалке во Львовской области были прекращены.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Сегодня, 5 июня, Львовским ГП "Западгеодезкартография" начались инструментальные наблюдения за движением откоса свалки со стороны проведения поисковых работ.
"Решение относительно возобновления поисковых работ будет принято по результатам обследования поверхности свалки и геодезических наблюдений", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошло обрушение мусора, под который попали трое спасателей и эколог, сотрудник Львовского коммунального предприятия "Збиранка".
Спасателя Андрея Вненкевича похоронили в городе Жолква, а Юрия Рудого - в городе Рава-Русская Жовкивского района. Прощание с третьим погибшим спасателем Богданом Юнком было запланировано на 2 июня.
Местный сельсовет полностью закрыл Грибовичскую свалку с 1 июня из-за трагедии.