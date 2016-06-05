Трагедия на свалке под Львовом: спасатели снова приостановили поисковые работы

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сегодня, 5 июня, Львовским ГП "Западгеодезкартография" начались инструментальные наблюдения за движением откоса свалки со стороны проведения поисковых работ.

"Решение относительно возобновления поисковых работ будет принято по результатам обследования поверхности свалки и геодезических наблюдений", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошло обрушение мусора, под который попали трое спасателей и эколог, сотрудник Львовского коммунального предприятия "Збиранка".

Спасателя Андрея Вненкевича похоронили в городе Жолква, а Юрия Рудого - в городе Рава-Русская Жовкивского района. Прощание с третьим погибшим спасателем Богданом Юнком было запланировано на 2 июня.

Местный сельсовет полностью закрыл Грибовичскую свалку с 1 июня из-за трагедии.