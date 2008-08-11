Последние данные о погибших от наводнения на Ивано-Франковщине

В Ивано-Франковской области в результате стихийного бедствия по состоянию на сегодняшний день погибли 25 человек, из них семь детей.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковской области.

По данным управления, в частности, в Верховинском районе погибли 2 человека; в Долинском – 2, в г. Калуше – 1; в Косовском районе – 1; в Коломыйском районе – 1; в Надвирнянском районе – 3; в Тисменицком районе – 4; в Тлумачском районе – 1; в Снятинском районе – 10 человек.

Осуществлена выплата материальной помощи 17 семьям погибших, владельцам 128 жилых домов, которые полностью разрушены.

Органами исполнительной власти и местного самоуправления продолжалось обследование поврежденных домов, осуществляются компенсационные выплаты населению, пострадавшему от стихийного бедствия.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось о 24 жертвах стихии в Ивано-Франковской области.

Справка УНИАН. В целом в результате наводнений в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской областях погибло более 30 человек.