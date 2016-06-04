Военные журналисты наградят защитников Украины медалями "За доверие"

Накануне дня журналиста корреспонденты, которые последние два года работают и освещают события на украинском восточном фронте, наградят тех, кто помогал им в информационной войне.

«Благодаря добровольцам-солдатам и офицерам вооруженных сил Украины, которые помогают нам, журналистам, мы смогли показывать правду», - говорит ведущий 2+2 Руслан Ярмолюк.

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Медали получат 70 военных. Это офицеры ВСУ и добровольцы, которые всегда предоставляли журналистам самые свежие данные об обстрелах, прикрывали собой корреспондентов, работавших на передовых позициях фронта. А также несколько гражданских – врачи и чиновники, которые помогали получить максимально точную информацию о потерях.

«То, чего лишен враг и то, что нас делает сильнее на всех фронтах – это доверие наших защитников», - говорит корреспондент ТСН канала 1+1 " Иван Гребенюк.

Церемония награждения состоится завтра в Киеве, в музее истории Украины во Второй мировой войне.