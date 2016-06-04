СБУ открыла уголовное производство по факту пожара на Грибовичской свалке

Следственным отделом управления Службы безопасности Украины во Львовской области 3 июня открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на Львовском полигоне переработки твердых бытовых отходов в селе Большие Грибовичи Жовковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ во Львовской области.

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Как отмечается в сообщении, основанием для открытия уголовного производства стало заявление жителя Львова, активиста одной из общественных организаций, который просит спецслужбу расследовать предпосылки возникновения пожара на Грибовичской свалке, к которым, по его информации, могут быть причастны должностные лица органов местного самоуправления.

«В рамках производства сотрудники спецслужбы изучают информацию об условиях возникновения пожара, изложенных в заявлении гражданина. Правоохранители проверят среди причин трагедии, возможную допущенную служебную халатность должностными лицами, ответственными за осуществление контроля за соблюдением земельного и природоохранного законодательства, использованием и охраной земель, за деятельностью субъектов предпринимательской деятельности в сфере обращения с отходами», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и работник львовского коммунального предприятия "Збиранка". Трех спасателей нашли мертвыми.

Власти Львова намерены привлечь 40 млн евро кредита Европейского инвестиционного банка на рекультивацию Грибовичского полигона и строительство мусороперерабатывающего завода.