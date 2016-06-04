СБУ открыла уголовное производство по факту пожара на Грибовичской свалке
СБУ по заявлению общественного активиста открыла уголовное производство по установлению предпосылок возникновения пожара на Грибовичской свалке Львова.
Следственным отделом управления Службы безопасности Украины во Львовской области 3 июня открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на Львовском полигоне переработки твердых бытовых отходов в селе Большие Грибовичи Жовковского района.
Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ во Львовской области.
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Как отмечается в сообщении, основанием для открытия уголовного производства стало заявление жителя Львова, активиста одной из общественных организаций, который просит спецслужбу расследовать предпосылки возникновения пожара на Грибовичской свалке, к которым, по его информации, могут быть причастны должностные лица органов местного самоуправления.
«В рамках производства сотрудники спецслужбы изучают информацию об условиях возникновения пожара, изложенных в заявлении гражданина. Правоохранители проверят среди причин трагедии, возможную допущенную служебную халатность должностными лицами, ответственными за осуществление контроля за соблюдением земельного и природоохранного законодательства, использованием и охраной земель, за деятельностью субъектов предпринимательской деятельности в сфере обращения с отходами», - отмечается в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и работник львовского коммунального предприятия "Збиранка". Трех спасателей нашли мертвыми.
Власти Львова намерены привлечь 40 млн евро кредита Европейского инвестиционного банка на рекультивацию Грибовичского полигона и строительство мусороперерабатывающего завода.