Эксперт об экономических предпочтениях правительства

Прогноз Кабинета Министров Украины на 2007 год курса гривни на уровне 5,1 грн. за 1 доллар свидетельствует об ориентации правительства на поддержку экспорта при сохранении доверия к гривне. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель аналитического отдела ОАО «Всеукраинский акционерный банк» Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

По его мнению, планируемая девальвация гривни на 0,9% к доллару является стратегически оправданной при одновременном прогнозе улучшения платежного баланса с нынешних минус 900 млн. долларов за первое полугодие 2006 года до плюс 163 млн. долларов в 2007 году.

Как отметил С.КУЛЬПИНСКИЙ, прогноз правительства относительно улучшения платежного баланса в 2007 году, очевидно, предполагает сохранение импортной цены на газ на текущем уровне и в следующем году, а также сохранение нынешней конъюнктуры для экспорта.

«Фактически со стороны правительства заявление о курсе 5,1 грн./долл. означает намерение стимулировать экспорт монетарными методами с одновременным сохранением доверия, как населения, так и иностранных инвесторов к гривне», - отметил аналитик. По его словам, сегодня правительству нет необходимости проводить существенную девальвацию гривни, поскольку макроэкономические факторы подтверждают прогнозы относительно девальвации доллара.

«Ожидаемая дальнейшая девальвация доллара к основным мировым валютам и инфляция в Украине на уровне, близком к 7-8% в 2007 году, отобразятся на дальнейшей реальной девальвации гривни не ниже уровня текущего года, таким образом улучшая конкурентоспособность отечественных экспортеров», - отметил С.КУЛЬПИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, согласно Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2007 года, Кабинет министров Украины в 2007 году прогнозирует курс гривни на уровне 5,1 грн. за доллар.

Реальный эффективный обменный курс гривни в 2005 году ревальвировал на 14,5%, в 2004 г. - девальвировал на 2,7%.