На западе Украине позаботятся, чтобы пострадавшие не пропили компенсацию

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что пострадавшим в результате стихийного бедствия на Западной Украине неблагополучным семьям лучше построить новое жилье за счет государства, чем выдавать на руки денежную компенсацию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ЕХАНУРОВ выразил сегодня во время общения с руководством Новоселицкого района Черновицкой области, где министр находится с рабочей поездкой.

Ю.ЕХАНУРОВ, в частности, подчеркнул ответственность местных общин за оптимальное использование выделенной компенсации пострадавшим.

В свою очередь местное руководство отметило, что решения по поводу контроля над использованием средств неблагополучными семьями уже приняты на общих собраниях сельских общин.

«Действительно, мы лучше построим таким семьям дома, чем они потратят эти средства на удовлетворение других, не самых актуальных на сегодня потребностей», - отметил руководитель района.