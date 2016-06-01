В Одессе выступят звезды мировой классической сцены

В Одессе состоится уже второй масштабный фестиваль классической музыки Odessa Classics. Выступления артистов пройдут с 8 по 12 июня, пишет "Думская".

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Основной фестивальной сценой станет Филармония. А гала-концерт состоится 10 июня у Воронцовской колоннады. В нем примут участие Бельгийский камерный оркестр и Камерный оркестр Одесской Филармонии. Музыканты исполнят популярную классическую музыку и саундтреки к кинофильмам, среди которых и произведения итальянского композитора Эннио Морриконе.

Запланированы также концерты в Музее западного и восточного искусства и Литературном музее. При этом в рамках фестиваля состоятся различные творческие встречи и мастер-классы.