На Алтае под лавину попали украинские альпинисты

14 августа в Кош-Агачском районе Республики Алтай (Российская Федерация) на леднике «Левый Маашей» под перевалом «Надежда» попали под снежную лавину 12 туристов - граждан Украины, один из которых погиб и еще один получил ранение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, туристическая группа не была зарегистрирована в соответствующих органах России.

К этому времени трое граждан Украины, которые входили в группу, находятся в с.Акташ Улаганского района, другие восемь членов группы - по месту происшествия.

С целью предоставления необходимого содействия для спасения граждан Генеральное консульство Украины в Тюмени постоянно контактирует с Министерством чрезвычайных ситуаций Республики Алтай (контактные телефоны: 8-10-388-22-2-94-12; 2-37-64; 2-94-07).

В ближайшее время планируется направление вертолета МЧС РФ к месту происшествия для вывоза 8 граждан Украины, которые находятся на перевале.

Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Тюмени и в Департаменте консульской службы МИД Украины.