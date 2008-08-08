Ехануров рассказал об изюминке нынешнего парада войск в Киеве

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ отмечает, что Вооруженные силы Украины вместе с другими силовыми структурами уже готовы к параду войск в Киеве по случаю 17-й годовщины независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня на взлетно-посадочной полосе аэродрома Киевского государственного авиационного завода “Авиант”, где состоялась тренировка парадных расчетов.

”Вооруженные силы вместе с другими силовыми структурами готовы к параду”, - отметил министр обороны, оценивая прохождение торжественным маршем парадных расчетов.

Говоря об отличиях нынешнего парада от предыдущих, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что 24 августа по Крещатику впервые будет шагать морская пехота Украины.

”Когда они идут по Севастополю, то это видно, что идет украинская морская пехота. И очень важно, что эти военнослужащие примут участие в параде в Киеве”, - подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр также выразил благодарность всем участникам парада, в частности представителям Государственной пограничной службы, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, Внутренних войск МВД.

“Как мы вместе совместно помогаем пострадавшим от наводнения, так же вместе и готовимся к параду”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, после завершения парада войск все 18 военных оркестров, которые будут осуществлять музыкальное сопровождение мероприятия, останутся на Крещатике и других центральных улицах города и будут выступать перед киевлянами и гостями столицы со своими концертными программами.