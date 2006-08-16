Янукович сказал то, чего от него и ждали

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ будет представлять Украину в Группе высокого уровня по формированию Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана, России и Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на встрече со своим российским коллегой Михаилом ФРАДКОВЫМ в Сочи.

«Мы считаем, что есть возможности для продолжения работы в формировании Единого экономического пространства», - сказал украинский премьер.

В.ЯНУКОВИЧ также обратился к представителю России в Группе высокого уровня ЕЭП, министру промышленности и энергетики РФ Виктору ХРИСТЕНКО с просьбой оказать помощь украинской стороне, «чтобы понять, на каком этапе и с какой скоростью идет формирование ЕЭП».

Справка УНИАН. Президенты Беларуси, Казахстана, России и Украины 23 февраля 2003 года заявили о намерении формирования Единого экономического пространства. 19 сентября 2003 года было подписано соглашение о формировании ЕЭП. Под ЕЭП принято считать экономическое пространство, объединяющее таможенные территории, на котором функционируют механизмы регулирования экономик, основанные на единых принципах, обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы и проводится единая внешнеторговая и согласованная налоговая, денежно-кредитная и валютно-финансовая политика.

Главным координационным органом по подготовке соглашений по формированию ЕЭП является Группа высокого уровня.

Н.АЗАРОВ, пребывая в должности первого вице-премьера, министра финансов в составе правительства В.ЯНУКОВИЧА (2002-2005 гг.), уже представлял Украину в Группе высокого уровня ЕЭП.