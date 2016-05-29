Пожар в доме престарелых под Киевом: появились новые подробности трагедии (фото, видео)

Вытащить из огня удалось лишь 18 его жителей. Сейчас пятеро из спасенных находятся в больнице, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Около трех часов ночи на втором этаже вспыхнул огонь. Его тушили сначала местные жители, потом почти 30 единиц пожарной техники.

По словам свидетеля пожара Василия, он проснулся среди ночи от странных звуков с улицы. "В час ночи где-то я проснулся – что-то стучало и трещало. И увидел, что горит, пошел на помощь. Не буду же я стоять смотреть, как люди сгорали", - рассказал Василий Воробей.

Мужчина побежал в дом и начал выносить пенсионеров с первого этажа. Ему удалось спасти двух бабушек, ведь в дальнейшем находиться в горящем доме было невозможно. В здании были обгоревшие стены, разрушены перекрытия и крыша.

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Люди вызвали пожарных, которые, по словам мужчины, ехали более получаса. Сначала прибыла сельская пожарная машина, как говорят жители села, без воды. Когда спасатели увидели масштабы катастрофы, сами вызвали подмогу из области.

И огонь за это время успел охватить два этажа, а это - более 400 квадратных метров. 152 спасателя ликвидировали пламя только в 5:30 утра. Дальше началось самое трудное - вытаскивать уже бездыханные тела. Поиски тел завершили в 14:00.

Мешки с обгоревшими телами положили на грузовик и повезли в столичный морг. Среди погибших есть санитарка, которая ухаживала за людьми.

В Кабмине создали комиссию во главе с министром регионального развития Геннадием Зубко. Она должна выяснить все обстоятельства происшествия.

Известно, что владелец дома престарелых Олег Дмитренко создал приют незаконно. Он не имел никаких разрешений, заключений от санэпидемстанции и пожарных.

Как отметил председатель райгосадминистрации Владимир Синько, люди, которые пользовались услугами приюта, платили ежемесячно от 3500 до 8000 гривень.

Главный подозреваемый уже задержан по статье 270 УПК Украины – нарушение установленных правил пожарной безопасности, что привело к тяжелым последствиям. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.