Россия будет испытывать в оккупированном Крыму новую авиатехнику и боеприпасы
Перспективные типы самолетов и вертолетов будут испытывать оккупанты на крымском полигоне Чауда.
Об этом заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, передает ТАСС.
"У нас такой полигон появился впервые, и очень хорошо, что летчики Государственного летно-испытательного центра будут здесь работать. Здесь будут проходить испытания новой авиатехники", - сказал он.
Бондарев напомнил, что полигон в оккупированном Крыму оснащен "прекрасной телеметрией". Телевизионное оборудование нового поколения дает возможность отследить результаты применения каждого боеприпаса.
"При испытаниях новых образцов оцениваются все характеристики - от момента отделения боеприпаса до момента его подрыва. По результатам могут вноситься какие-то коррективы в работу автоматики прицела и других систем", - пояснил главнокомандующий РФ.
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На полигоне, помимо морских мишеней, внедрено еще одно новшество - длинные узкие цели, напоминающие нефтеперерабатывающие комплексы и колонны автомобилей неприятеля на марше.
"Мы установим такие мишени и на других полигонах", - добавил Бондарев.