РФ запустила крылатую ракету с новой подводной лодки, которую направит в Крым - разведка

Командование вооруженных сил РФ продолжает испытания новых боевых систем подводных лодок, которые будут введены в состав Черноморского флота.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, 6 мая Россия осуществила пуск крылатой ракеты с новой подводной лодки в Баренцевом море.

«6 мая из акватории Баренцева моря экипаж дизель-электрической подводной лодки «Старый Оскол» проекта 636.3 «Варшавянка» выполнен пуск из подводного положения крылатой ракеты морского базирования с универсального корабельного стрельбового комплекса «Калибр-ПЛ» (дальность пуска – 1200 км) по цели на полигоне «Чижа» (полуостров Канин Нос, Архангельская обл.)», - говорится в сообщении.

Как отмечают в разведке, на вооружение 4-й отдельной бригады подводных лодок ЧФ должны поступить шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

«В настоящее время ЧФ переданы пять подводных лодок: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», находятся в ВМБ Севастополь; «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород», находятся на испытаниях. Передача шестой подводной лодки «Колпино» запланирована до конца 2016 г.», сообщает ГУР.