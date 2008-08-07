В Тернопольской области за развращение ребенка задержан работник школы

В Тернопольском районе Тернопольской области за развращение 6-летней девочки задержан работник школы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник областного управления милиции Виталий МАКСИМОВ.

По его словам, девочка сразу обо всем рассказала родителям, после чего мужчину, 1973 года рождения, задержали.

“Сейчас проводят проверку, проводятся экспертизы - его и девочки, после чего будет дана правовая оценка. Намеревался ли мужчина изнасиловать ребенка, покажет следствие”, - сказал В.МАКСИМОВ. Он добавил, что этот работник школы не является педагогом. Развратные действия, по его словам, были совершены в одном из подъездов.

В целом в этом году, по данным В. МАКСИМОВА, в области случилось 9 изнасилований, все они раскрыты. Вместе с тем, начальник управления заметил, что этих преступлений совершено на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.