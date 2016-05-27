Харьковский зоопарк разделят на зоогеографические зоны

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

По словам архитектора-разработчика Майи Поливановой, животных разделят, условно, по регионам, в которых они обитают. В зоопарке появятся такие зоны, как Тропа тигра, Дикая Австралия, Африканская саванна, Амазонский лес, Речные берега, Долина гепардов, Планета обезьян, Королевство слонов и тому подобное. Также предусмотрено строительство большого контактного зоопарка площадью 5,2 тысячи квадратных метров.

Уже сейчас архитекторы определили, какие здания подлежат сносу, а какие будут реконструированы. Среди последних - обезьянник, слоновник, аквариум, жирафятник, который надо достроить. Кроме того, в парке оборудуют хозяйственную зону для обслуживающего персонала. Реконструкцию планируется начать этим летом.

При этом мэр Харькова Геннадий Кернес подчеркнул, что при реконструкции должны быть учтены все вопросы, касающиеся комфорта посетителей. По его словам, необходимо упорядочить все входы и подходы к зоопарку, построить, где это необходимо, лестницы, оборудовать парковки.

Также он напомнил, что будет реконструирован и сад им. Шевченко. "Это два разных объекта и два разных подхода", - подчеркнул городской голова.

Читайте такжеВ Харьковском зоопарке расскажут о "крылатых призраках"

Харьковский зоопарк - один из старейших в Украине. Его коллекция насчитывает около 7 тыс. животных - рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих - 400 видов. Территория зоосада составляет 16,8 га. После реконструкции это будет первый в стране зоопарк европейского класса. Предполагается, что между посетителями и воспитанниками зоопарка будут максимально убраны клетки и барьеры, где это возможно. Для этого будут использоваться, например, рвы с водой, так называемые электропастухи тому подобное.