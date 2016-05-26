Яценюк: Судилище над Карпюком и Клыхом - очередное преступление режима Кремля. Он будет наказан
20:08, 26 мая 2016Общество
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Лидер политической партии «Народный фронт» Арсений Яценюк назвал судилище над Станиславом Клыхом и Николаем Карп'юком очередным преступлением кремлевского режима.
Станислав Клых и Николай Карпюк / УНИАН
Об этом он написал на своей странице Facebook.
«Судилище над Станиславом Клыхом и Николаем Карп'юком – это очередное преступление кремлевского режима, который рано или поздно будет наказан», - подчеркнул лидер «Народного фронта».
«Украинцы и весь цивилизованный мир требуют немедленного освобождения наших политических заключенных в России», - подчеркнул Арсений Яценюк.
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