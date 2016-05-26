Яценюк: Судилище над Карпюком и Клыхом - очередное преступление режима Кремля. Он будет наказан

Об этом он написал на своей странице Facebook.

«Судилище над Станиславом Клыхом и Николаем Карп'юком – это очередное преступление кремлевского режима, который рано или поздно будет наказан», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«Украинцы и весь цивилизованный мир требуют немедленного освобождения наших политических заключенных в России», - подчеркнул Арсений Яценюк.