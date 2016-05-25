"Не удастся запугать": Турчинов прокомментировал нападение на его супругу

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

"Террористы не могут одолеть нас в бою и поэтому пытаются коварно сводить счеты с беззащитными женщинами. Но им не удастся запугать ни меня, ни мою семью", - подчеркнул Турчинов.

При этом руководитель СНБО отметил: "Слава Богу, что моя супруга и ее коллега, которая была рядом с ней, не пострадали. Хочу поблагодарить охранника, благодаря профессиональным действиям которого была спасена человеческая жизнь, а также сотрудниковм Национальной полиции Украины, которые оперативно приехали на место преступления и задержали нападавшего".

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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на супругу Турчинова сегодня совершено вооруженное нападение.

"Сегодня на супругу Турчинова было совершено вооруженное нападение... Злоумышленник напал на Аню Турчинову непосредственно в институте, где она работает. Напал с ножом, кричал: вы у меня, с..., ответите", - написал он.

"Ответили. Обезвредили и задержали. Национальная полиция сработала оперативно. Сейчас ведется следствие, террориста допрашивают", - отметил Аваков.