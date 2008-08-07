Дефляция в июле - результат совместных мер Кабмина, НБУ и местных органов

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает, что дефляция в июле на уровне 0,5%, что не наблюдалось с 2004 года, является результатом совместных антиинфляционных мер Кабинета министров, Национального банка и местных органов власти. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономики.

В сообщении отмечается, что дефляция была вызвана, в основном, снижением цен на продукты питания и безалкогольные напитки (на 1,3%), удельный вес которых в потребительской корзине составляет 53,1%.

«Основными факторами формирования дефляционной динамики на продовольственном рынке являются реализация совместных антиинфляционных мер правительства и Национального банка, а также распространенная сезонная тенденция снижения цен на отдельные группы товаров», – отмечается в сообщении.

Минэкономики также отмечает, что факторами, которые сдерживали развитие инфляционных процессов были: реализация комплекса антиинфляционных мер правительства и НБУ; влияние ревальвации национальной валюты, что снизило действие как инфляции спроса, так и инфляции расходов; снижение внутренних цен на пшеницу, как результат ожидаемого высокого урожая и увеличения предложения на рынке; рост производства в отраслях, ориентированных на потребительский рынок, поступление импортной продукции, что сформировало товарную насыщенность на потребительском рынке; постепенная переориентация потребительского спроса на непродовольственные товары долговременного использования и оплату услуг; рост депозитов физических лиц на 20,5% с начала года; сезонность, которая повлекла снижение цен на плодоовощную продукцию, в том числе на картофель.

Ускоряющими факторами, которые влияли на инфляцию в июле, были: существенное лаговое влияние от повышения цен производителей промышленной продукции и, в частности, пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, сформированных в предыдущие периоды (предопределено ростом стоимости сырья: энергоносителей и сельскохозяйственной продукции; увеличением расходов на оплату труда, на обслуживание заемных средств и инвестиционных расходов); расширение платежеспособного спроса и повышение уровня доходов населения; лаговое влияние от роста предложения денег в экономике (денежная масса выросла в 2007 г. – на 51,7%, за январь-июль 2008 г.- на 18,0%); фактор конвергенции (на формирование которого влияет открытость экономики Украины, увеличение притока импортных товаров; инфляционные процессы в большинстве стран мира).

Как сообщал УНИАН, 6 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании Кабинета министров сообщила, что дефляция в Украине, по данным Государственного комитета статистики, в июле составляла 0,5%.

Она отметила, что этот показатель является одним из лучших результатов антиинфляционных мер и лучшим показателем за июль за последние 10 лет.