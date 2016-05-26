Ян Томбински к участникам Львовского медиафорума: вы помогаете международному сообществу понять, что происходит в Украине

Главной темой форума будет «Объясняя мир через медиа». В течение трех дней, с 26 по 28 мая, более 700 участников IV Львовского медиафорума посетят панельные дискуссии и доклады известных журналистов и медиаэкспертов.

«Сегодня мне впервые удалось приехать во Львов на Медиафорум, но Представительство ЕС в этом событии задействовано уже в третий раз и мы всегда ее поддерживаем. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете, что следите за тем, что происходит в обществе.

Без медиа нельзя строить демократии. Я очень благодарен за ваши усилия и вашу отвагу, ведь некоторые из ваших коллег заплатили большую цену за то, чтобы быть ближе к событию. В демократическом обществе идут большие изменения. Благодаря техническим возможностям каждый из нас может влиять на общественное мнение. Но есть большая разница между институциональными медиа и теми, кто просто выражает свое мнение.

ЕС делает большой вклад в современный медиапейзаж Украины, к открытию владельцев и бенефициаров медиа. Это необходимо и для вас, и для нас. Ибо вы – те, кто помогает международному сообществу понять, что происходит в Украине. Мы стараемся защищать журналистов, когда видим какие-то институциональные угрозы, чтобы работа могла быть выполнена без угрозы для вас.

Я желаю вам большого успеха. Держимся и строим открытое общество, а мы будем вашими партнерами», - отметил глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински.

Во второй день Львовского медиафорума состоится ежегодное вручение Премии имени Александра Кривенко и традиционная Лекция Свободы. В этом году ее прочитает Святослав Вакарчук. Третий день форума будет иметь насыщенную программу мастер-классов и тренингов.

«MYMEDIA имеет представительства во многих странах. Но самое важное место, где мы работаем – это Украина. У вас сейчас развиваются самые сильные и независимые СМИ, не благодаря государству, а сильным журналистам и школам, в том числе благодаря УКУ и Львовского Медиафорума. Сильных демократических стран не бывает без свободных медиа», - Майкл Андерсен, руководитель международного проекта «MYMEDIA».

На IV Львовском медиафоруме выступит 71 спикер из США, Дании, Германии, Польше, Чехии, Франции, Великобритании, Швеции, России, Нидерландов и Украины. В рамках форума состоятся 7 докладов, 6 панельных дискуссий и 15 мастер-классов.

Генеральный партнер IV Lviv Media Forum — инвестиционная компания Dragon Capital. IV Lviv Media Forum проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине, международного проекта «MYMEDIA», Национального Фонда в поддержку Демократии (NED), Посольства США в Украине, Офиса Координатора проектов ОБСЕ в Украине, Посольства Великобритании в Украине, проекта «У-МЕДИА» международной общественной организации «Интерньюз Нетворк». Организаторы: ОО «Львовский медиафорум», Школа журналистики УКУ. При содействии Львовского городского совета.