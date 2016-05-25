Нападение вооруженного ножом жителя Донетчины на супругу Турчинова: полиция открыла дело (видео)

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в Facebook.

"Задержание полицией в порядке ст.208 УПК напавшего на Анну Турчинову, супругу секретаря СНБОУ. Отрыто уголовное производство по ч.15 ст.115 "Покушение на умышленное убийство». У подозреваемого найден комплект холодного оружия. Продолжаются следственные действия", - написал он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сегодня на супругу Турчинова совершено вооруженное нападение.

"Сегодня на супругу Турчинова было совершено вооруженное нападение... Злоумышленник напал на Аню Турчинову прямо в институте, где она работает. Напал с ножом, кричал: вы у меня, с..., ответите", - написал министр в Facebook.

Читайте такжеТурчинов считает, что украинского летального оружия недостаточно для эффективного противодействия агрессору

"Ответили. Обезвредили и задержали. Национальная полиция сработала оперативно. Сейчас ведется следствие, террорист допрашивается", - отметил министр.

По словам Авакова, напавший - житель Донецкой области, "приехал целенаправленно с оккупированной территории для нападения на семью Турчинова".

"У задержанного террориста изъяли комплект холодного оружия. На допросе он вел себя нагло, угрожая Турчинову и руководству государства, кричал, что его дело доведут до конца другие. Но не доведут! С нами правда! Турчинову и семье - выдержки и терпения. Держитесь - мы рядом!", - подчеркнул глава МВД.