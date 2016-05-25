На супругу Турчинова совершено вооруженное нападение - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.

"Сегодня на жену Турчинова было совершено вооруженное нападение... Злоумышленник напал на Аню Турчинову прямо в институте, где она работает. Напал с ножом, кричал: вы у меня, с…, ответите", - написал он.

"Ответили. Обезвредили и задержали. Национальная полиция сработала оперативно. Сейчас ведется следствие, террорист допрашивается", - отметил министр.

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По словам Авакова, нападавший - житель Донецкой области, "приехал целенаправленно с оккупированной территории для нападения на семью Турчинова".

"У задержанного террориста извлекли комплект холодного оружия. На допросе он вел себя нагло, угрожая Турчинову и руководству государства, кричал, что его дело доведут до конца другие. Но не доведут! С нами правда! Турчинову и семье - выдержки и терпения. Держитесь - мы рядом!", - добавил глава МВД.