"Смена власти и конфедерация": Захарченко назвал "условия воссоединения" Донбасса с Украиной
15:16, 25 мая 2016Общество
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Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что "воссоединение с Украиной возможно только в том случае, если в Киеве сменится власть".
Главарь боевиков "ДНР" заявил, что "в Украине надо будет провести настоящую конституционную реформу / oplot.info
Он сказал это в ходе прямой линии с жителями Херсонской области Украины, сообщает ТАСС.
"Украина должна вернуться в состояние государства, то есть должна смениться власть…", - заявил Захарченко.
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Кроме того, уверен главарь боевиков "ДНР", "в Украине надо будет провести настоящую конституционную реформу и преобразовать унитарную страну в конфедерацию".
Как сообщал УНИАН, Захарченко пообщался с жителями Херсонской области в ходе "прямого включения".
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