"Смена власти и конфедерация": Захарченко назвал "условия воссоединения" Донбасса с Украиной

Он сказал это в ходе прямой линии с жителями Херсонской области Украины, сообщает ТАСС.

"Украина должна вернуться в состояние государства, то есть должна смениться власть…", - заявил Захарченко.

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Кроме того, уверен главарь боевиков "ДНР", "в Украине надо будет провести настоящую конституционную реформу и преобразовать унитарную страну в конфедерацию".

Как сообщал УНИАН, Захарченко пообщался с жителями Херсонской области в ходе "прямого включения".