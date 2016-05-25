Адвокаты Савченко не комментируют информацию о ее прибытии в аэропорт Ростова

Как пишет РБК, Марк Фейгин на вопрос доставлена ли Савченко в аэропорт города Ростов-на-Дону, заявил, что не комментирует ситуацию, но и не стал опровергать сведения.

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Илья Новиков, в свою очередь, сказал, что сейчас находится в Ростове-на-Дону, но отказался разглашать известную ему информацию.

Как сообщал УНИАН, в Ростов прибыл самолет Порошенко, чтобы забрать Савченко.