В Одессе из-за сообщения о минировании здания Приморского райсуда эвакуировали 100 человек

Как сообщила УНИАН старший инспектор отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Анастасия Серая, сегодня около 9:00 поступило анонимное сообщение о заминировании административного здания Приморского райсуда Одессы, расположенного по ул. Балковской.

На место прибыли сотрудники ГСЧС, взрывотехники, специалисты других служб. "Проверка здания и прилегающей территории показала, что взрывчатых веществ и устройств не обнаружено. Из здания эвакуировали 100 сотрудников и посетителей суда", - сообщила Серая.

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Сейчас принимаются меры по установлению личности анонима, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в этот же день в Одессе из-за ложного сообщения о заминировании здания Суворовского райсуда города эвакуировали 50 человек.