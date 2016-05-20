Депутаты хотят переименовать аэропорт "Борисполь"

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Его авторами являются внефракционные депутаты, в частности, "свободовцы", а также депутаты от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Радикальной партии", "Батькивщины" и "Самопомочи".