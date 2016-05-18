Как Украина вспоминала жертв депортации крымскотатарского народа (фоторепортаж)

18:59, 18 мая 2016
Общество
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В Украине и мире 18 мая вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день в 1944 году советское НКВД начало высылать коренной народ из Крыма в Среднюю Азию.

Митинг памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Геническе / УНИАН

Сегодня в Украине прошел ряд массовых мероприятий в память о жертвах депортации крымскотатарского народа.

Так, в полдень жертв геноцида почтили минутой молчания. В указанное время все украинские телеканалы и радиостанции передавали специальный сигнал.

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В столице утром возле здания Киевского национального института им. Т.Г. Шевченко молодежь создала живую инсталляцию в виде крымскотатарского флага. На Майдане Независимости запланирован митинг памяти жертв геноцида. Также вечером в Национальной опере Украины проходит концерт-реквием. В нем принимают участие первые лица страны и лидеры крымскотатарского народа, а также певица Джамала, которая в этом году выиграла песенный конкурс Евровидение с песней "1944" о депортации крымских татар.

Также поминальные мероприятия прошли и в других городах Украины - Геническе, Чернигове.

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Кроме того, в парламенте Канады почтили память жертв депортации крымских татар. В мероприятиях принимал участие лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Как сообщал УНИАН, оккупационные "власти" Крыма запретили проводить массовые траурные мероприятия в память жертв геноцида крымскотатарского народа, которые были запланированы Меджлисом на 18 мая.

В свою очередь в Европейском Союзе такие действия назвали неприемлемыми.

Один из инициаторов блокады Крыма Ленур Ислямов во время митинга в Геническе Херсонской области
Один из инициаторов блокады Крыма Ленур Ислямов во время митинга в Геническе Херсонской области /  © УНИАН
Митинг памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Геническе
Митинг памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Геническе /  © УНИАН
Митинг памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Геническе
Митинг памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Геническе /  © УНИАН
Митинг памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Геническе
Митинг памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Геническе /  © УНИАН
Митинг памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Геническе
Митинг памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Геническе /  © УНИАН
Студенты во время акции к годовщине депортации крымских татар возле здания Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко
Студенты во время акции к годовщине депортации крымских татар возле здания Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Вечер-реквием памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Киеве
Вечер-реквием памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Киеве /  © УНИАН
Участники вечера-реквиема памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Киеве
Участники вечера-реквиема памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Киеве /  © УНИАН
Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на вечере-реквиеме в Киеве
Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на вечере-реквиеме в Киеве /  © УНИАН
Президент Петр Порошенко с женой Мариной и певица Джамала на вечере-реквиеме в Киеве
Президент Петр Порошенко с женой Мариной и певица Джамала на вечере-реквиеме в Киеве /  © УНИАН
Рефат Чубаров, Владимир Гройсман, Петр Порошенко с женой Мариной, Джамала и Геннадий Зубко на вечере-реквиеме в Киеве
Рефат Чубаров, Владимир Гройсман, Петр Порошенко с женой Мариной, Джамала и Геннадий Зубко на вечере-реквиеме в Киеве /  © УНИАН
Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет на вечере-реквиеме памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Киеве
Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет на вечере-реквиеме памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Киеве /  © УНИАН
Шествие памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Чернигове
Шествие памяти жертв депортации крымскотатарского народа в Чернигове /  © УНИАН
Митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Чернигове
Митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Чернигове /  © УНИАН
Митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Чернигове
Митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Чернигове /  © УНИАН
Мероприятия в поддержку крымских татар в Канаде
Мероприятия в поддержку крымских татар в Канаде /  © УНИАН
Мустафа Джемилев на митинге в Канаде
Мустафа Джемилев на митинге в Канаде /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Митинг по случаю 72-й годовщины депортации крымских татар на Майдане Независимости в Киеве
Митинг по случаю 72-й годовщины депортации крымских татар на Майдане Независимости в Киеве /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН

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