Как Украина вспоминала жертв депортации крымскотатарского народа (фоторепортаж)

Сегодня в Украине прошел ряд массовых мероприятий в память о жертвах депортации крымскотатарского народа.

Так, в полдень жертв геноцида почтили минутой молчания. В указанное время все украинские телеканалы и радиостанции передавали специальный сигнал.

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В столице утром возле здания Киевского национального института им. Т.Г. Шевченко молодежь создала живую инсталляцию в виде крымскотатарского флага. На Майдане Независимости запланирован митинг памяти жертв геноцида. Также вечером в Национальной опере Украины проходит концерт-реквием. В нем принимают участие первые лица страны и лидеры крымскотатарского народа, а также певица Джамала, которая в этом году выиграла песенный конкурс Евровидение с песней "1944" о депортации крымских татар.

Также поминальные мероприятия прошли и в других городах Украины - Геническе, Чернигове.

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Кроме того, в парламенте Канады почтили память жертв депортации крымских татар. В мероприятиях принимал участие лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Как сообщал УНИАН, оккупационные "власти" Крыма запретили проводить массовые траурные мероприятия в память жертв геноцида крымскотатарского народа, которые были запланированы Меджлисом на 18 мая.

В свою очередь в Европейском Союзе такие действия назвали неприемлемыми.