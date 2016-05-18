Украинский режиссер Марыся Никитюк получила награду в Каннах

Об этом написал продюсер будущей ленты Никитюк Игорь Савиченко на странице в Facebook.

Кроме почетной награды, сценарий Марыси Никитюк “Когда падают деревья” также получил 10 000 евро на дальнейшее производство фильма, передает Эспрессо.

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“Это очень радостное событие для меня лично и для проекта фильма в целом. Хотя это и большая ответственность. Украина впервые приняла участие в программе ScripTeast, и победа моего сценария я надеюсь начала хорошую традицию для украинских авторов и режиссеров.” – сказала Никитюк на вручении награды.

Работой над фильмом занимается компания "Директория Кино". Начало съемок запланировано уже на август 2016 года.