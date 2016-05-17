Снаряд времен Второй мировой взорвался в руках жителя Черкасщины при попытке его разобрать

Как сообщает Главное управление полиции в Черкасской области, в Смелянский отдел полиции 16 мая поступило сообщение, что в одном из районов города прогремел взрыв.

На место происшествия немедленно прибыли руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Правоохранители обнаружили разбитые окна в доме и осколки снаряда. В результате взрыва был тяжело ранен 36-летний смелянин.

Читайте такжеНа Харьковщине взрывом ранило мужчину, пытавшегося распилить найденный боеприпас

Выяснилось, что мужчина нашел в лесу снаряд от авиационной пушки калибра 23 мм времен Второй мировой войны и принес домой. Во время попытки его разобрать снаряд сдетонировал в руках потерпевшего.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.